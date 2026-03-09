State of Crypto #16: Marktausblick 2026
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State of Crypto #16: Marktausblick 2026

Adrian Fritz
Dec 11, 2025
State of Crypto #16: Marktausblick 2026State of Crypto #16: Marktausblick 2026Video Thumbnail

Um die Zukunft zu gestalten, muss man sie zuerst verstehen. Der 21shares State of Crypto - Market Outlook 2026 liefert wertvolle Einblicke für alle, die sich im nächsten Kapitel der Digitalen Assets zurechtfinden wollen.

Drei Entwicklungen haben die Kryptolandschaft 2025 entscheidend geprägt: die institutionelle Adoption ist stark gestiegen, regulatorische Rahmenbedingungen haben sich gefestigt, und die Tokenisierung wurde zügig umgesetzt. Diese Faktoren schaffen eine solide, strukturelle Basis für die Zukunft.

Wie geht es 2026 weiter?

Unser Bericht gibt zehn fundierte Prognosen für die nächste Phase des Marktes. Wichtige Trends, die wir sehen, sind:

  • Eine neue Onchain-Ära, getragen von institutionellem Kapital und klaren regulatorischen Rahmenbedingungen.
  • Die weitere Reifung des Marktes festigt Bitcoin als makrogetriebenes Asset.
  • DeFi profitiert von besserer Nutzererfahrung und klareren Product-Market-Fit und wächst schneller.
  • Tokenisierung bringt reale Vermögenswerte in die Kernmärkte digitaler Assets.
  • Stablecoins entwickeln sich zur globalen Zahlungsinfrastruktur und könnten eine Marktkapitalisierung von über 1 Billion USD erreichen.
  • Der Aufstieg von "Agentic Finance" (KI-Anwendungen) wird die Kapitalallokation und Finanzprosse automatisieren.

Dies ist kein euphorischer Boom, sondern der kontinuierliche Aufbau einer globalen, programmierbaren Finanzschicht. Die Chancen sind stabiler, die Marktkorrekturen voraussichtlich moderater und die Grundlagen deutlich stärker als in früheren Zyklen.

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